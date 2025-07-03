Розпочато набір учасників табору «ГУРКІТ»

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Дати: 13-19 липня

Для кого: хлопці і дівчата від 14 років

Місце: Тернопільщина

Вкладка: 1000 гривень

Організатор: КУ «Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву»

Дні табору будуть наповнені різноманітними темами, які гартують та розвивають українську молодь:

📎Тренінги з особистісного розвитку

📎Патріотичні лекції

📎Основи самозахисту

📎Командний спорт (футбол, волейбол, вожатий)

📎Майстер-клас з сценічного мистецтва та хореографіт

📎Арттренінг з живопису і скульптури

📎Майстер-клас з фехтування

📎Навчання на ФПВ стимуляторах та дронах

📎Тактика ведення бою

📎Домедична допомога

📎Альпінізм

📎Основи орієнтування

📎Страйкбол

Важливо❗️Учасники табору будуть забезпечені місцями ночівлі та харчуванням.

👊🏻Зголошуйся до участі за номерами телефонів:

+380984181860

+380988004716