Розпочато набір учасників табору «ГУРКІТ»

Дати: 13-19 липня
Для кого: хлопці і дівчата від 14 років
Місце: Тернопільщина
Вкладка: 1000 гривень
Організатор: КУ «Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву»
Дні табору будуть наповнені різноманітними темами, які гартують та розвивають українську молодь:
📎Тренінги з особистісного розвитку
📎Патріотичні лекції
📎Основи самозахисту
📎Командний спорт (футбол, волейбол, вожатий)
📎Майстер-клас з сценічного мистецтва та хореографіт
📎Арттренінг з живопису і скульптури
📎Майстер-клас з фехтування
📎Навчання на ФПВ стимуляторах та дронах
📎Тактика ведення бою
📎Домедична допомога
📎Альпінізм
📎Основи орієнтування
📎Страйкбол
Важливо❗️Учасники табору будуть забезпечені місцями ночівлі та харчуванням.
👊🏻Зголошуйся до участі за номерами телефонів:
+380984181860
+380988004716