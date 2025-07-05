Міський голова Тернополя Сергій Надал привітав працівників Національної поліції з професійним святом

Щорічно 4 липня в Україні відзначається День Національної поліції. З цієї нагоди у Тернополі відбулися урочисті заходи за участі керівництва міста та області.

Міський голова Тернополя Сергій Надал привітав правоохоронців зі святом, подякував їм за сумлінну службу і щоденну роботу задля безпеки мешканців громади.

«Ваша діяльність – це щоденні виклики і велика відповідальність. Це робота для тих, хто обрав своєю місією служіння суспільству. Це професія тих, хто переконаний: безпека людей важливіша за власний комфорт. Під час війни поліція стала невід’ємною частиною сил оборони України. Ви з честю, мужністю та гідністю виконуєте бойові завдання на передовій. Щиро дякую вам за відданість, професіоналізм і щоденну працю на благо нашої громади та країни», – зазначив Сергій Надал.

Під час заходу працівники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області були відзначені нагородними знаками, цінними подарунками та подяками міської ради.