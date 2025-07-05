Шеврон крізь дитячі очі: ювенальні поліцейські провели творчий конкурс та урок безпеки для дітей

Напередодні відзначення 10-ї річниці створення Національної поліції України працівники ювенальної превенції організували для дітей творчий конкурс «Мій шеврон поліцейського».

Кожен малюнок став своєрідним відображенням дитячого сприйняття професії поліцейського – не лише як представника закону, а й як надійного друга, який завжди поруч у складну хвилину. У своїх роботах діти зображали серця, дитячі руки та яскраві сонячні промені – символи турботи, підтримки та тепла.

Журі обрало трьох переможців, які отримали пам’ятні подарунки. Втім, без уваги не залишився жоден учасник – усіх дітей поліцейські нагородили за старання та творчий підхід.

Правоохоронці також нагадали дітям основні правила безпеки під час літніх канікул. Малечі наголосили на необхідності дотримання правил дорожнього руху, безпечної поведінки біля водойм, уникнення спілкування з незнайомцями, а також обережного користування інтернетом.

Літо – це час відпочинку, нових вражень і пригод, проте воно має бути насамперед безпечним.