На Кременеччині оперативники викрили чоловіка, який торгував Alfa- PVP та марихуаною

Оперативники карного розшуку та управління протидії наркозлочинності Кременецького райвідділу поліції викрили місцевого мешканця, який торгував забороненими речовинами. “Бізнес” він організував на території дачної ділянки.

“У ході оперативних заходів поліцейські задокументували два факти збуту наркотиків. Клієнтами фігуранта були місцеві жителі”, – розповідає заступник начальника ВП, начальник сектору кримінальної поліції Ігор Яблонський.

30-річний кременчанин реалізовував “солі” синтетичного походження та марихуану безпосередньо з рук в руки.

Під час чергової передачі товару клієнту правоохоронці затримали “бізнесмена”. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Кременецька окружна прокуратура.

Слідчі встановлюють канали постачання наркотиків та можливих спільників. Триває слідство.

