Сергій Надал передав 20 FPV-дронів на оптоволокні для 105-ої окремої бригади територіальної оборони на понад мільйон гривень

Тернопільська міська рада продовжує надавати системну підтримку Збройним Силам України, забезпечуючи військові підрозділи необхідним обладнанням відповідно до актуальних потреб та запитів командирів.

Сьогодні міський голова Тернополя Сергій Надал передав сучасну техніку для військовослужбовців 105-ої окремої бригади територіальної оборони. До складу допомоги увійшли:

6 безпілотних літальних апаратів FPV – дронів на оптоволокні «TRIUM» в комплекті на суму 387 156 грн.

14 безпілотних літальних апаратів FPV – дронів на оптоволокні «TRIUM» на суму 662 843 грн.

Загальна вартість переданого обладнання становить 1 049 999 гривень.

«105-та бригада ТрО – це гордість нашого міста. Хлопці, які роками стоять на передовій і захищають нашу незалежність. Для їхніх потреб передаємо FPV-дрони, які допоможуть ефективно нищити окупантів і, головне, зберігати життя наших воїнів. Щиро дякуємо за мужність і захист, нехай ця техніка добре служить», – зазначив Сергій Надал.