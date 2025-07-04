Тернопільська міська рада оголосила закупівлі обладнання для ЗСУ: квадрокоптери, планшети та акумулятори

Тернопільська міська рада продовжує системну допомогу українським захисникам. З метою забезпечення потреб військовослужбовців, які захищають Україну на передовій, оголошено нові закупівлі техніки.

Зокрема:

10-ти акумуляторів DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery або еквіваленту на загальну вартість 89 900 грн;

п’яти квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквівалент на загальну вартість 1 282 500грн.

трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3 або еквівалент на загальну вартість 254 100 грн.

10-ти планшетів blackview 8pro 8/256 LTE або еквіваленту на загальну вартість 135 600 грн.

Ця техніка допоможе проводити аеророзвідку, коригувати вогонь, виявляти позиції ворога та оперативно обмінюватися інформацією. Такі інструменти не тільки підвищують ефективність бойових дій, а й рятують життя військовослужбовцям.