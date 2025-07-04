Набої та наркотики виявили працівники кримінальної поліції Гусятина у місцевого жителя

Незаконний склад бойових припасів і речовин, схожих на наркотики, виявили працівники Гусятинського відділення поліції у жителя Васильковецької територіальної громади.

Працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що 39-річний мешканець села за місцем свого проживання може зберігати вогнепальну зброю та бойові припаси. Слідчі внесли відомості про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

На підставі ухвали Гусятинського районного суду правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку фігуранта і виявили 109 патронів калібру 5,45 мм та 7 паперових згортків із речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору, схожою на канабіс.

Вилучене поліцейські направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.