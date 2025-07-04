На Тернопільщині 62 учасники НМТ-2025 отримали максимальні 200 балів

2 липня 2025 року всі учасники основних сесій Національного мультипредметного тесту отримали свої результати.

За інформацією Юрія Шайнюка, заступника директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 62 учасники з Тернопільщини здобули максимальні 200 балів.

«2 липня 2025 року всі учасники основних сесій НМТ отримали свої результати за шкалою 100–200 балів. Відповідні дані вже доступні в персональних кабінетах учасників на сайті УЦОЯО. Серед 200-бальників — 56 випускників шкіл і 6 студентів фахових коледжів. Один учасник отримав по 200 балів одразу з трьох предметів, троє — з двох, решта — з одного.», — зазначили в інституті.

У розрізі предметів максимальні результати розподілилися так: українська мова — 18 осіб; історія України — 7 осіб; математика — 23 особи; англійська мова — 16 осіб; німецька мова — 1 особа;українська література — 2 особи.

«Це результат наполегливої праці та якісної підготовки», — додали в установі.

Джерело: Тернополяни