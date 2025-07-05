Розпочато кримінальне провадження щодо службових осіб Держаудитслужби, які винесли неправомірні висновки перевірки щодо міської ради Тернополя

Слідчим управлінням Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України, щодо службових осіб Управління Західного офісу Державної аудиторської служби України в Тернопільській області.

Підставою для порушення провадження стали обставини, встановлені в ході перевірки однієї із закупівель, яку здійснювали заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Боросюк Тетяна Євгенівна та головний державний фінансовий інспектор цього ж відділу Завитій Тетяна Ярославівна. За результатами цієї перевірки Тернопільській міській раді було висунуто вимогу про усунення нібито виявлених порушень, підписану начальником Управління Романом Снігуром.

Однак, рішенням Верховного Суду у складі суддів Касаційного адміністративного суду вказані вимоги було визнано протиправними та скасовано. Це рішення однозначно свідчить про те, що зазначені посадові особи діяли з порушенням вимог чинного законодавства, перевищили межі наданих повноважень та проігнорували надані Тернопільською міською радою докази.

Дії зазначених аудиторів призвели не лише до юридично безпідставного тиску на орган місцевого самоврядування, але й до безпідставної дискредитації його діяльності, підриву довіри з боку громадськості, партнерів та учасників публічних закупівель. Внаслідок цього Тернопільській міській раді було завдано істотної репутаційної шкоди.

Під час проведення перевірки службові особи Управління Західного офісу Держаудитслужби неналежно виконували свої посадові обов’язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам Тернопільської міської ради.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що службові особи центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення контролю, допустили грубе ігнорування принципів об’єктивності, неупередженості та правової визначеності, які чітко закріплені в законодавстві України та практиці Верховного Суду.

Наголошуємо, що органи місцевого самоврядування діють виключно в межах Конституції та законів України, і будь-яке втручання в їхню діяльність має здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений законом.

Очікуємо на швидке, всебічне та неупереджене розслідування вчиненого правопорушення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, аби забезпечити прозорість та законність у діяльності контролюючих органів.