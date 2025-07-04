На Тернопільщину завітали представники Глобального центру стійкості з Нідерландів: обмін досвідом у сфері підтримки ветеранів

До Головного управління Національної поліції в Тернопільській області з робочим візитом завітали представники Глобального центру стійкості. Мета зустрічі – ознайомлення з передовими європейськими практиками у сфері психосоціальної підтримки ветеранів та обговорення шляхів впровадження ефективних програм реабілітації.

Участь у заході також взяли представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Ірина Ніколаєва та працівники Західноукраїнського національного університету.

Особливу увагу було приділено досвіду, який вже активно реалізується у поліції Тернопільщини. Провідний консультант з питань ветеранів Руслан Пелехатий презентував гостям напрацювання управління у напрямку ветеранської політики, зазначивши:

«Ми одні з перших в державі, хто системно розпочав роботу з ветеранами. Ми надаємо підтримку не лише працівникам системи МВС, а й усім ветеранам сил оборони – тим, хто тримав фронт і втратив на війні здоров’я, повернувшись до цивільного життя».

Одним із дієвих інструментів підтримки стало створення ветеранського простору «Незламні духом». Це повноцінна платформа для психологічної стабілізації та соціалізації ветеранів.

«Важливо, аби кожен ветеран, повернувшись із фронту, не залишився наодинці зі своїми переживаннями. Ми маємо бути тими, хто не просто дякує, а хто підставляє плече», – наголосив Руслан Пелехатий.

Делегація також відвідала медичний заклад системи МВС, де поранені бійці проходять лікування. Представники Центру дізналися про нагальні потреби захисників, а також представили алгоритми психосоціальної підтримки, які застосовуються у Нідерландах.

Україна вже понад три роки бореться за свою свободу у повномасштабній війні. Сотні тисяч військових, поліцейських, добровольців проходять найважчі випробування. Повернення цих людей додому – початок нового етапу. І саме від того, наскільки успішно ми адаптуємо, підтримаємо і дамо перспективу нашим ветеранам, залежить майбутнє країни.

Така міжнародна співпраця – це ще один крок до зміцнення системи допомоги тим, хто боронив і боронить нашу землю.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/na-ternopilshchynu-zavitaly-predstavnyky-hlobalnoho-tsentru-stiikosti-z-niderlandiv-obmin-dosvidom-u-sferi-pidtrymky-veteraniv