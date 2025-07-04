Річниці впровадження системи «Custody records»: ключовий крок до прозорості та захисту прав людини

У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбувся круглий стіл, присвячений важливим етапам розвитку інформаційної підсистеми «Custody records» – 4-й річниці її впровадження у Тернопільському районному управлінні поліції та 1-й річниці запуску у відділенні поліції №1 (м. Тернопіль).

«Custody records» – це не просто електронна база даних. Це сучасний інструмент забезпечення прозорості в роботі правоохоронних органів і дієвий механізм захисту прав затриманих осіб. Завдяки впровадженню цієї системи кожен етап взаємодії поліцейських із затриманими фіксується, що дозволяє не лише гарантувати дотримання їхніх прав, а й захищає самих правоохоронців від безпідставних звинувачень.

Під час круглого столу начальник відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання та моніторингу дій із затриманими ГУНП в Тернопільській області Володимир Голод наголосив на позитивній динаміці зменшення кількості скарг на дії поліцейських, окреслив актуальні виклики, з якими щоденно зіштовхуються інспектори з дотримання прав людини, а також звернув увагу на необхідність подальшого вдосконалення функціоналу «Custody records» та забезпечення її стабільної роботи.

Начальник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадця подякував інспекторам за професійність і принциповість у виконання службових обов’язків: «Саме ви є тим ключовим елементом, який забезпечує прозорість нашої діяльності, дотримання закону та захист гідності кожної людини. Ваша робота – це запорука довіри громадян до поліції».

Нагадаємо, що сьогодні система «Custody records» функціонує у шести підрозділах поліції Тернопільської області, проте реалізація безпекового проєкту триває.