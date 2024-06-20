У поліції Тернопільщини відзначили бійців спецпідрозділу КОРД

Проведення спеціальних операцій, затримання членів злочинних угрупувань, участь в антитерористичних операціях – основні завдання Корпусу оперативно-раптової дії. Зараз бійці несуть службу на найнапруженіших напрямках фронту, де щоденно відстоюють територіальну цілісність держави і дають гідну відсіч ворогу.

20 червня спецпідрозділ КОРД відзначає восьму річницю з дня створення. Керівництво обласної поліції, Тернопільської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування привітали бійців з професійним святом.

Хвилиною мовчання вшанували загиблого побратима – снайпера КОРДу Віктора Мельниченка, який віддав своєї життя, захищаючи нашу країну.

Очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко подякував спецпризначенцям за патріотизм і зразкове виконання бойових і повсякденних завдань.

«Я спокійний, коли працює КОРД. Ви – один із найпрофесійніших підрозділів Національної поліції України. Ваша майстерність допомагає долати найважчі випробування. Бажаю вам не втрачати своїх побратимів і завжди повертатися із бойових завдань живими та неушкодженими».

За мужність, відвагу та високий професіоналізм бійців відзначили медалями, цінними подарунками, нагрудними знаками та листами-подяками.

Спецпризначенці й надалі будуть виконувати складні завдання, аби наблизити нашу Перемогу!