GPS-моніторинг – запорука безпечних канікул

Канікули – пора пригод. Та чи впевнені ви, що пригоди ваших дітей безпечні? Чи знаєте, де перебувають ваші діти цієї миті? А звідки вони так пізно повернулися вчора ввечері й де були сьогодні по обіді?

Ні? То GPS-моніторинг вам у поміч!

Персональна система супутникового стеження дасть вам змогу постійно бачити, де ваші діти, а дітям – почуватися так, наче вони мають невидимого персонального охоронця.

Адже в разі надзвичайної ситуації вони зможуть викликати наряд озброєних поліцейських охорони одним натиском на тривожну кнопку в GPS-трекері чи на екрані мобільного телефона.

Безпечні канікули – відповідальність дорослих. Телефонуйте за номером 9899 – і Поліція охорони розділить її з вами.

Управління поліції охорони в Тернопільській області