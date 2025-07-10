Тернопільська міська рада оголосила закупівлю наземного роботизованого комплексу

З метою посилення обороноздатності та підтримки Збройних сил України Тернопільська міська рада оголосила закупівлю сучасного наземного роботизованого комплексу. Йдеться про техніку, яка дозволить ефективніше виконувати завдання в межах забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.

Закупівля здійснюється у межах реалізації програми «Обороноздатність» на 2025 рік. Планується придбати один комплект наземного роботизованого комплексу «Мураха» або його еквівалент. Вартість закупівлі становить 892 000 гривень. Такі технічні рішення дозволяють автоматизувати частину бойових або розвідувальних операцій, зменшити ризики для особового складу та підвищити ефективність дій на передовій.