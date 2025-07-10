Поліцейські застерігають громадян від шахраїв, які представляються операторами мобільного зв’язку

За останню добу тернопільські правоохоронці зафіксували два такі випадки. Зловмисники вдало маніпулюють довірою людей, маскуючись під служби підтримки, виманюють особисті дані, коди доступу до банківських додатків і мобільних акаунтів.

42-річний житель обласного центру повідомив, що до нього зателефонував невідомий, який назвався представником мобільного зв’язку. Співрозмовник заявив, що номер чоловіка нібито застарілий і буде заблокований. Для «оновлення даних» шахрай попросив продиктувати коди підтвердження, які надходили в SMS-повідомленнях із банківського застосунку та мобільного оператора. Як результат – чоловік втратив усі кошти з рахунку. Йому надійшло сповіщення про списання 29 000 гривень.

Ще один потерпілий – 47-річний мешканець Тернополя. У схожий спосіб аферист, представившись працівником мобільного оператора, під приводом технічного оновлення застосунку, переконав заявника виконати низку дій. У результаті зловмисник отримав доступ до мобільного номера та згодом оформив онлайн-кредити на суму 4000 гривень.

За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними:

Справжні працівники мобільного оператора ніколи не запитують коди підтвердження чи персональні банківські дані.

Не переходьте за підозрілими покликаннями та не встановлюйте сторонні застосунки за вказівкою незнайомців.

У разі сумнівів – припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер оператора.

При втраті доступу до мобільного номера негайно звертайтесь до оператора.

Пам’ятайте: лише ваша уважність здатна вберегти ваші дані та заощадження!