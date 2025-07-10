З 1 вересня зросте доплата вчителям — заступник міністра освіти

З 1 вересня вдвічі зросте доплата вчителям за особливі умови роботи. Вона становитиме 2 600 гривень. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків під час поїздки на Тернопільщину.

Далі пряма мова чиновника:

“Доплата, яка була встановлена за особливі умови роботи вчителям в розмірі 1300 гривень, оплачується кожному вчителю щомісяця з 1 січня. З 1 вересня доплата зросте й становитиме 2600 гривень. На це уряд ще минулого року виділив 12 млрд гривень.

Тобто це така невелика, маленька, але все ж таки підтримка для вчителів, яка є для кожного вчителя в Україні, незалежно від того, чи він має повну ставку, повне навантаження, чи ні. Це не залежить від того, прифронтова територія, чи ні.

Це близько 400 тисяч педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Якщо говорити не бюрократичною мовою, це всі педагогічні працівники, які є в школі: це і вчителі, і директори, заступники директорів, всі педагогічні працівники, в абсолютно всіх школах країни”.

Джерело: Суспільне