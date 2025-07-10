Захисники і захисниці можуть пройти реабілітацію у Тернополі

У Тернополі продовжується системна робота над забезпеченням повноцінної медичної допомоги та реабілітації для військовослужбовців, які повертаються з передової. У місті функціонують два сучасних реабілітаційних центри, де захисники мають змогу пройти лікування, фізичне та психологічне відновлення.

Один з них – центр RECOVERY, який функціонує на базі третього корпусу лікарні швидкої допомоги на вул. Волинській. У центрі облаштовано 46 ліжок для стаціонарного лікування, загалом заклад має спроможність щорічно надавати допомогу понад 1000 захисникам.

Окрім того, облаштований ще один реабілітаційний центр, який розташований на вул. Чумацькій. Він створений повністю за кошти міського бюджету та обладнаний найсучаснішою медичною технікою. Тут військові проходять реабілітацію за новітніми методиками.

«Ми прагнемо, аби кожен наш захисник, який повертається з фронту з пораненнями, мав доступ до якісної медичної допомоги та повноцінної реабілітації. У Тернополі працюють два сучасні центри, де військовослужбовці можуть отримати лікування, фізичне та психологічне відновлення. Для захисників, яким важко самостійно пересуватися, організовано транспорт до місця лікування чи реабілітації», – зазначає міський голова Сергій Надал.

У Тернополі також діє програма групової реабілітації, яка дає можливість захисникам проходити відновлення разом, що сприяє емоційній підтримці та ефективнішому одужанню.

Для детальнішої інформації, звертайтеся за телефоном 52-52-52.