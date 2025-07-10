Вирощування маку та коноплі — порушення закону

На Тернопільщині тривають профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку та конопель. Інколи жителі області стверджують, що не знали про заборону і вирощували мак «на пиріжки». Але незнання закону не звільняє від відповідальності, – наголошують працівники поліції.

Вирощування снодійного маку та конопель заборонено законом та тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Вирощувати ці рослини можуть лише підприємства, які мають відповідну ліцензію, контроль та дозвіл.

Під час профілактичних заходів правоохоронці перевіряють приватні домогосподарства, городи та сільськогосподарські ділянки. До перевірок долучаються дільничні, оперативники та експерти. Кожен факт незаконного вирощування документується, а рослини вилучаються та знищуються.

Згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу України, за незаконний посів або вирощування снодійного маку передбачено:

– до 100 рослин — адміністративна відповідальність (штраф до 1700 грн або громадські роботи);

– від 100 і більше — кримінальна відповідальність:

▪ обмеження волі до 3 років,

▪ або позбавлення волі до 7 років — якщо це повторне порушення чи вчинене організованою групою.