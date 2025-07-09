Запрошуємо тернополян на пізнавальні екскурсії містом цими вихідними

Цими вихідними, 12-13 липня, у Тернополі відбудуться екскурсії, що допоможуть цікаво провести час та поринути у літню атмосферу міста.

Розклад екскурсій:

12 липня, 12:00 год – екскурсія «Таємниці Старого Замку». Дізнайтесь більше про одну з головних архітектурних пам’яток Тернополя, її історію та маловідомі факти.

13 липня, 16:15 год – екскурсія «Велич Тернопільської Катедри». Відкрийте для себе цікаві факти про її історію, архітектуру та роль у житті тернополян.

Участь в екскурсіях можлива лише за попередньою реєстрацією, за день до екскурсії. Для реєстрації телефонуйте за номером: 098 052 07 20, або завітайте за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2.

Долучайтесь до екскурсій, щоб більше дізнатися про історію рідного міста.