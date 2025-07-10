Бійці київського стрілецького батальйону поліції врятували важкопоранених колег з Тернополя

Наразі бійці проходять лікування. Вони щиро вдячні київським побратимам за врятоване життя. За проявлену мужність, рішучість і самовідданість начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко вручив бійцям стрілецького полку поліції м. Києва подяки.

Поліцейські стрілецького полку міста Києва з позивними Каха та Бейбік виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. В цей час вони отримали повідомлення, що неподалік їх позицій перебувають важкопоранені.

«Ми не зволікали і одразу побігли на допомогу колегам. Ми не розуміли, де саме вони знаходяться, але знали — треба рятувати хлопців будь-якою ціною», — згадує Каха.

Незважаючи на численні загрози, бійці вирушили на пошуки поранених. Їх супроводжували постійні обстріли, мінометні удари та небезпека від FPV -дрони, розставлені «розтяжки» та міни.

«Коли ми нарешті дісталися до поранених, то побачили, що вони у дуже важкому стані: у одного була відірвана рука, інший через серйозну осколкову травму обличчя не міг розмовляти. Ми перевірили правильність накладення турнікета, після чого вирішили забрати їх у безпечніше місце», — розповідає Каха.

Бійці відтягнули постраждалих до найближчого укриття, а пізніше перемістили їх до себе на позицію, де чекали прибуття евакуаційної бригади.

Зараз тернопільські поліцейські з важкими осколковими пораненнями перебувають у лікарні. Вони вдячні своїм київським колегам за порятунок.

Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко вручив подяки бійцям стрілецького полку поліції міста Києва за відвагу, мужність та порятунок життя правоохоронців.

«Хочу подякувати вам від себе особисто та від імені всієї поліції Тернопільщини за те, що допомогли та врятували життя наших побратимів. Вони важко поранені, але головне — вони живі. Бажаю вам завжди повертатися з бойових завдань живими та неушкодженими», — зазначив Сергій Зюбаненко.