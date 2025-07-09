У Тернополі маломобільні мешканці та поранені захисники можуть скористатись послугою «Соціальне таксі»

У Тернополі вже кілька років діє важлива ініціатива для підтримки маломобільних мешканців, ветеранів з інвалідністю та поранених військовослужбовців – послуга «Соціальне таксі». Цей сервіс покликаний допомагати долати бар’єри у пересуванні людей з інвалідністю та забезпечити їм рівний доступ до важливих об’єктів громади.

«Соціальне таксі» надає:

безкоштовне перевезення;

комфортні автомобілі, пристосовані для маломобільних осіб;

можливість попереднього бронювання для зручного планування поїздок.

Соціальне таксі допомагає дістатися до медичних закладів, установ соціальної сфери, інших об’єктів громади, а також сприяє участі у культурно-масових заходах та громадській діяльності.

Послугу можна замовити за попереднім записом – не пізніше ніж за три дні до поїздки. Дзвінки приймає диспетчерська служба, що працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування населення. Контактні телефони для замовлення послуги: (067) 461-10-75, (0352) 23-56-68.