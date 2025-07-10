Тернопільська міська рада оголосила закупівлю зарядних станцій та тактичних рюкзаків для військових на понад 620 000 гривень

Тернопіль продовжує підтримувати Збройні Сили України, забезпечуючи військових необхідною технікою. Цього разу місто оголосило закупівлю зарядних станцій для забезпечення автономного живлення на передовій та в польових умовах.

Зокрема, буде придбано чотири зарядних станцій Ecoflow DELTA Pro 3 або еквіваленту на суму 544 000 грн, яку можна переглянути за посиланням.

Окрім того, оголошено закупівлю 30-ти тактичних рюкзаків MFH Assault I 30 л або еквіваленту на загальну вартість 78 420 грн. Ознайомитися з деталями закупівлі можна за посиланням.