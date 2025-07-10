Смертельна ДТП на Тернопільщині: загинули четверо молодих людей

Смертельна автопригода сталася близько 16:10 на дорозі Тернопіль-Ланівці неподалік села Синява Збаразької територіальної громади. На місці пригоди працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері ДТП, рятувальники та лікарі.

За попередньою інформацією, 30-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажним автомобілем Камаз 55102. У результаті удару загинули водій легківки, а також троє його пасажирів — дві дівчини та хлопець 17, 19 та 20 років. Тіла потерпілих вивільняли з металевої пастки рятувальники.

За даним фактом відкрите провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.