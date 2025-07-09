На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство: слідчі поліції встановлюють усі обставини трагедії

Про ймовірне вбивство на спецлінію поліції 8 липня близько 8 ранку повідомила староста Стриївської громади. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції та слідчого управління ГУНП.

Зайшовши до будинку, поліцейські виявили бездиханне тіло 28-річної жінки з численними колото-різаними ранами. У ході перевірки слідчі встановили, що до смерті жінки може бути причетний її чоловік, який з місця злочину втік.

У ході оперативно-розшукових заходів у лісосмузі, неподалік села Камʼянки, що майже за 10 кілометрів від місця злочину, слідчі спільно з оперативниками Збаражчини та Головного управління Нацполіції в Тернопільській області знайшли автомобіль зловмисника, а згодом, під час обстеження прилеглої території у лісосмузі виявили тіло підозрюваного. 32-річний чоловік закінчив життя самогубством.

За даними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ст. 115 з приміткою “самогубство”. Триває досудове розслідування.