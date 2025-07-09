Любовна пастка: знайомство в інтернеті обійшлося тернополянці у понад пів мільйона гривень

570 тисяч гривень – саме стільки втратила 30-річна жителька обласного центру, повіривши аферистові, з яким познайомилася в інтернеті. Із заявою про злочин жінка звернулася до поліцейських.

Заявниця розповіла, що на початку року познайомилася у мобільному застосунку з чоловіком. Він представився жителем Дніпра, був ввічливим, уважним і переконливим. Листування тривало кілька місяців, чоловік запевняв, що має серйозні наміри, і навіть запропонував стосунки.

З часом «обранець» почав скаржитися на життєві труднощі: то проблеми з автомобілем, то складна ситуація з матір’ю, то – нібито зі здоров’ям. З кожним новим «форс-мажором» просив грошей, обіцяючи згодом усе повернути. Жінка, повіривши у щирість намірів, переказувала йому суми – спершу з власних заощаджень, а згодом оформила кредити.

Ця «допомога» тривала близько пів року. Щоразу, коли вона просила про особисту зустріч, чоловік знаходив привід відкласти її. А згодом і зовсім припинив спілкування – заблокував жінку у всіх месенджерах і перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Працівники поліції застерігають громадян: не поспішайте довіряти незнайомцям у мережі, навіть якщо між вами тривалий час триває спілкування. Підозра має виникнути тоді, коли співрозмовник просить грошей. Шахраї майстерно маніпулюють емоціями, вибудовуючи псевдостосунки виключно з метою наживи.

Не переказуйте кошти малознайомим людям, не розголошуйте персональні дані та номери банківських карток.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.