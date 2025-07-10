Підтримайте «е-Тернопіль» – голосуйте за найкращий міський застосунок!

Застосунок «е-Тернопіль» увійшов до шортлиста Mobile-First Award 2025 – першої в Україні премії, яка відзначає найкращі мобільні додатки, створені українськими командами.

«е-Тернопіль» номінований у категорії «Найкраще рішення для міського життя та Smart City». Переможців визначать шляхом відкритого голосування, тож підтримати тернопільський застосунок може кожен.

Проголосувати можна за посиланням: https://www.mobileappvision.com/mobile-first-award-2025.

Результати оголосять 17 липня у Києві під час конференції Mobile App Vision 2025.