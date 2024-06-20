20 червня – професійне свято у людей, для кого експертна діяльність стала справжнім покликанням та справою всього життя!

Дослідження почерку і підписів, експертиза вогнепальної й холодної зброї, вибухових речовин чи наркотичних засобів, слідів людини та тварини або доказів, залишених при вчиненні будь-яких злочинів – це невеликий перелік того, чим займаються фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. 20 червня Експертній службі МВС України виповнилося 24 роки!

За словами директора Тернопільського НДЕКЦ МВС України Олександра Шрамка, експертна служба МВС, пройшовши шлях від традиційної криміналістики та простих хімічних досліджень на початку створення до надскладних досліджень з використанням сучасного аналітичного обладнання, продовжує свій розвиток з метою повноцінного забезпечення потреби у спеціальних експертних знаннях правоохоронних органів та громадян

Діяльність цього підрозділу відіграє важливу роль у розкритті та розслідуванні злочинів. Привітав колег зі святом начальник Головного управління Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

“Немає ближчої установи для поліцейських, як ваша. Розкриття та розслідування злочинів без вас не обходиться. Ви своїм підписом та печаткою впливаєте на долю людей. Я бажаю, щоб ви пишалися своєю роботою і щоб ми найшвидше дочекалися нашої спільної перемоги. Слава Україні!”.

Володимир Кравець – найстарший працівник Тернопільського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Йому – 75 років. Чоловік прийшов на службу у 1978 році. Вийшовши на пенсію, продовжив працювати судовим експертом. Володимир Кравець пишається тим, що до нього за порадами звертаються молоді колеги та цінують його досвід. Дечого він навчається й у них.

“Коли я починав службу, то експертів на всю Тернопільську область було всього лиш семеро разом з начальником. Якщо порівняти роботу в ті часи й сьогодні, то покращилася матеріально-технічна база. Експерти працюють з досить солідною та ефективною технікою”.

Дослідженнями вибухових пристроїв займається разом зі своєю командою Андрій Кріль. У час повномасштабного вторгнення

обсяги роботи суттєво зросли.

“Зараз у зв’язку з військовими діями, почали працювати з предметами ракетного типу – це шахеди “Герань-1″, “Герань-2″. Ще наша робота полягає в дослідженні місць, куди росія завдавала ударів, аби встановити, який предмет використовувала країна-агресор”.

Працівники Тернопільського НДЕКЦ на досягнутому зупинятися не збираються. Сьогодні тривають роботи зі створення сучасного лабораторного комплексу для проведення молекулярно-генетичних та фізико-хімічних досліджень.