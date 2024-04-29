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70 тисяч гривень – ціна, яку заплатила жителька Тернопільщини за свою безпечність

Категорія: Шахрайства

main_32125Ігнорування правил користування банківськими картками та довіра першому ліпшому додзвонювачу стало причиною того, що жінка втратила всі заощадження.

До Бережанського відділу поліції за допомогою повернути втрачене звернулася жителька Козови. 51-річна жінка потрапила в пастку шахраїв.

За словами потерпілої, до неї 26 квітня опівночі зателефонував невідомий і представився працівником фінансової установи. Додзвонювач повідомив, що невідомі намагаються отримати доступ до її електронного гаманця й одразу ж запропонував убезпечити кошти.

Жінка погодилася виконати всі рекомендації “помічника” й продиктувала дані, які просив чоловік, далі ввела цифри в посилання, отримане від невідомого, й після цього отримала SMS-повідомлення про списання коштів.

У ході перевірки стало відомо, що жінка, виконуючи “поради” невідомого, дала йому доступ до свого інтернет-банку й аферист зняв з рахунку 70 тисяч гривень.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 Кримінального кодексу. Триває слідство.

Ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам, навіть якщо вони звертаються до вас нібито від імені банку.

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