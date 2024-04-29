70 тисяч гривень – ціна, яку заплатила жителька Тернопільщини за свою безпечність

Ігнорування правил користування банківськими картками та довіра першому ліпшому додзвонювачу стало причиною того, що жінка втратила всі заощадження.

До Бережанського відділу поліції за допомогою повернути втрачене звернулася жителька Козови. 51-річна жінка потрапила в пастку шахраїв.

За словами потерпілої, до неї 26 квітня опівночі зателефонував невідомий і представився працівником фінансової установи. Додзвонювач повідомив, що невідомі намагаються отримати доступ до її електронного гаманця й одразу ж запропонував убезпечити кошти.

Жінка погодилася виконати всі рекомендації “помічника” й продиктувала дані, які просив чоловік, далі ввела цифри в посилання, отримане від невідомого, й після цього отримала SMS-повідомлення про списання коштів.

У ході перевірки стало відомо, що жінка, виконуючи “поради” невідомого, дала йому доступ до свого інтернет-банку й аферист зняв з рахунку 70 тисяч гривень.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 Кримінального кодексу. Триває слідство.

Ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам, навіть якщо вони звертаються до вас нібито від імені банку.