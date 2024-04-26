Отримати готовий паспорт може виключно власник документа! Чи є винятки?

Забрати готову ID-картку чи закордонний паспорт може виключно власник документа, який подавав заяву на отримання послуги особисто. Видача здійснюється після проведення процедури верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних, у тому числі біометричних, особи з тими, що внесені до документа і Єдиного державного демографічного реєстру.

У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи, проходження лікування або за місцем розташування установи, де громадянин отримує соціальні послуги.

Якщо власник документа визнаний судом обмежено дієздатним чи недієздатним, заяву на оформлення паспорта подає, а відтак, і отримує готовий документ його законний представник.

Під час подання заяви на оформлення закордонного паспорта дитині у віці до 12 років один з батьків може визначити другого з батьків отримувачем виготовленого документа і зазначити це у відповідній заяві.

Також виготовлений паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я дитини, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений дітям від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, ЗА УМОВИ ПРИСУТНОСТІ дитини, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, оскільки під час видачі необхідно пройти процедуру верифікації.