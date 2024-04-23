Техніка може відмовити, Поліція охорони – ніколи!

Поліція охорони – це не тільки озброєні поліцейські, які прибувають за адресами спрацювання сигналізації. Поліція охорони – це й електромонтери та інженери з проєктування, монтажу й обслуговування охоронного обладнання, котрі постійно
* підвищують кваліфікацію і цікавляться новинками у сфері систем безпеки;
* співпрацюють із провідними виробниками охоронного обладнання і відвідують його презентації;
* монтують і обслуговують не тільки охоронно-пожежні сигналізації, а й системи відеоспостереження, контролю доступу, охорони периметра;
* добирають охоронне обладнання для обʼєктів різного функціонального призначення і рівня складності, максимально враховуючи побажання замовників послуг.
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Чому варто довірити свою безпеку фахівцям із Поліції охорони?
Тому що техніка може відмовити, а Поліція охорони – ніколи!
Управління поліції охорони в Тернопільській області