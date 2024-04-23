Техніка може відмовити, Поліція охорони – ніколи!

Поліція охорони – це не тільки озброєні поліцейські, які прибувають за адресами спрацювання сигналізації. Поліція охорони – це й електромонтери та інженери з проєктування, монтажу й обслуговування охоронного обладнання, котрі постійно

* підвищують кваліфікацію і цікавляться новинками у сфері систем безпеки;

* співпрацюють із провідними виробниками охоронного обладнання і відвідують його презентації;

* монтують і обслуговують не тільки охоронно-пожежні сигналізації, а й системи відеоспостереження, контролю доступу, охорони периметра;

* добирають охоронне обладнання для обʼєктів різного функціонального призначення і рівня складності, максимально враховуючи побажання замовників послуг.

Щоб отримати фахову консультацію з усіх питань безпеки чи замовити будь-яку охоронну послугу, телефонуйте з мобільного за безкоштовним номером 9899.

Чому варто довірити свою безпеку фахівцям із Поліції охорони?

Тому що техніка може відмовити, а Поліція охорони – ніколи!

Управління поліції охорони в Тернопільській області