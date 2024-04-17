Тернопільські поліцейські привітали пластунів зі святом

Своє 112-річчя відсвяткувала скаутська організація «Пласт». Зі святом пластунів привітали правоохоронці й запросили їх до Тернопільського районного управління.

Спеціалісти-криміналісти показали дітям спеціальні валізи правоохоронців, розповіли, яке обладнання вони використовують у своїй діяльності, що потрібно для проведення першочергових дій на місці злочину, пояснили про особливості дактилоскопіювання та збирання доказової інформації. Учасники скаутської організації мали змогу відчути себе у ролі криміналіста та зробити свої відбитки рук.

Співробітники управління головної інспекції переконані, що правове та патріотичне виховання необхідне задля створення безпечного середовища.

Пластуни дякували поліцейським за можливість краще познайомитися із їхньою професією та дізнатися, що є основою розкриття найрезонансніших злочинів.