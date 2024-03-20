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Житель Кременеччини потрапив у “любовну пастку” шахраїв

Категорія: Шахрайства

51224777-les-lettres-xxx-tridimensionnelles-rouges-pour-la-restriction-l-interdiction-ou-la-sexualité-laГроші за фотографію вимагали невідомі у жителя Кременецького району. За словами 27-річного потерпілого, він у мережі інтернет познайомився з дівчиною. Вони довго переписувалися та обмінювалися своїми інтимними фотографіями.

Жодного разу не бачилися та не зідзвонювалися. Одного дня подруга попросила оплатити їй суші. Чоловік погодився і перекинув на картку дві тисячі гривень. За деякий час дівчина захотіла ще грошей, але він вже не дав.

Після цього інтернет-знайома сказала, що всі його інтимні фотографії пересилатиме родичам і розповість, що їх він надсилав неповнолітній дитині. Аби цього не сталося, жінка запропонувала альтернативу – він оплачує на картку 10 тисяч гривень, а вона знищує компромат.

Чоловік вирішив звернутися за допомогою до поліції. Слідчі встановлюють особу “подруги” та з’ясовують на чию картку потерпілий перераховував раніше гроші. Триває перевірка.

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