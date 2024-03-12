Водіям, які нехтують рішеннями суду, загрожують не лише високі штрафи, але й позбавлення волі

Згідно із частиною 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям їзди після позбавлення права керувати транспортом доведеться заплатити від 20400 до 40800 гривень. Кермувальників, яких двічі ловили працівники поліції без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років.

Усі порушники потрапляють до інформаційно-телекомунікаційної системи. Однак не всі зважають на закон та високі штрафи.

У жовтні 2022 року жителя Тернополя притягнули до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 130 КУпАП за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Йому присудили штраф у розмірі 17000 гривень та позбавили права керування транспортними засобами на 12 місяців.

Це не вплинуло на поведінку даної особи й щодо цього ж чоловіка у 2023 році поліцейські склали ще шість протоколів. Тричі його притягували до адміністративної відповідальності відповідно до частини другої статті 130 КУпАП та ще три рази за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування транспортними засобами скоєне повторно протягом року). Міськрайонний суд позбавив 27-річного тернополянина права керувати автівками строком на 3 роки та призначив сплатити штраф в розмірі 183600 гривень.

Проте й це покарання не зупинило тернополянина.

Останнє порушення працівники поліції зафіксували 25 січня 2024. Даний факт вони внесли в ЄРДР відповідно до статті 382 (невиконання судового рішення) ККУ.

Правоохоронці нагадують, що за умисне невиконання рішення суду порушник може потрапити за ґрати на три роки.