Одразу три порушення зареєстрували працівники поліції, зупинивши водія у комендантську годину

Незаконне зберігання наркотичних засобів, надання неправомірної вигоди та керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння – усі ці правопорушення інкримінують слідчі Лановецького відділення поліції 31 річному чоловікові.

Автівку підозрюваного у ніч з 11 на 12 березня, о 2:30 на території Лановецької територіальної громади у зв’язку з порушенням комендантської години зупинив екіпаж групи реагування патрульної поліції.

Транспортним засобом керував житель сусідньої області. У ході розмови правоохоронці запідозрили, що чоловік знаходиться у стані або наркотичного, або алкогольного сп’яніння. Під час поверхневого огляду авто, яке вони проводили відповідно до статті 34 (поверхнева перевірка) ККУ, поліцейські виявили у дверцях двохсотграмову банку з білою кристалічною речовиною, схожою на наркотики.

У ході спілкування водій вирішив відкупитися і запропонував службовим особам 100 доларів за те, що вони “закриють очі” на всі правопорушення й знахідки, та відпустять його.

Поліцейські попередили чоловіка, що усі дії та розмови записуються. Проте це не спило порушника і він продовжував наполягати на оплаті.

Як наслідок – на місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. На чоловіка склали адмінпротокол відповідно до статті 130 КУпАП. Вирішується питання про внесення до ЄРДР і фактів згідно двох статей – 309 та 369 Кримінального кодексу. Вилучену речовину направили на експертизу. Триває слідство.