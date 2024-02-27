Переходити за підозрілими посиланнями у соцмережах та на сайтах не варто!

“Допомога Дія” – оголошення під такою або схожими назвами “гуляють” інтернетом. Людям обіцяють виплатити допомогу від держави у розмірі 8000 гривень.

Повірив у таку благодійність та скористався можливістю і 63-річний житель Тернополя. Чоловік перейшов за посиланням, ввів усі особисті дані, які вимагалися на сайті, а також реквізити банківської картки із конфіденційною інформацією, та відправив заявку.

Поки пенсіонер чекав на доплату, то отримав смс-повідомлення про списання грошей. З його електронного гаманця невідомі зняли понад 24 тисячі гривень.

Аби з’ясувати, куди ділися гроші, чоловік прийшов до поліції та зрозумів, що його заощадження тепер у шахраїв.

Аби не потрапити у пастку доаферистів, поліцейські просять не переходити за сумнівними посиланнями й в жодному разі не вводити реквізити банківських карток на підозрілих сайтах. Будь-яку інформацію про допомогу потрібно перевіряти лише через офіційні джерела.