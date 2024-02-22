Чоловікові, який поклав матір у валізу та залишив у парку, оголосили підозру

Порушення процедури поховання, а також неналежне ставлення до тіла померлого, які регламентуються Законом України «Про поховання та похоронну справу», інкримінують слідчі Тернополя 47-річному чоловікові.

Підозрюваний після того, як його мама померла, поклав її тіло у валізу та вивіз у парк “Сопільче”. Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 297 Кримінального кодексу – наругу над тілом померлого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що 16 лютого до співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на території гідропарку «Сопільче» діти знайшли валізу, в якій знаходився труп невідомої жінки. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та фахівці інших профільних служб.

За результатами проведеного розтину було встановлено, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності. Через добу поліцейські встановили особу чоловіка, який залишив валізу. Це – її син.

Фігуранта поліцейські розшукали в Одесі. Він у скоєному зізнався й каже, що мама тривалий час хворіла, а коли померла, він злякався, поклав тіло у валізу та вивіз у парк. Досудове розслідування триває.