Поліцейські застерігають жителів краю від перевізників-шахраїв

Вісім тисяч гривень завдатку за поїздку в Англію перерахувала жителька Тернопільського району невідомим перевізникам. Проте нікуди не поїхала і залишилась без грошей.

Потерпіла звернулася із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій до співробітників відділення поліції №1 м. Тернопіль. Зі слів дівчини, в одній із соцмереж вона знайшла контакти водіїв, які займаються пасажирськими перевезеннями в Англію. Під оголошенням були позитивні відгуки “клієнтів”. Дівчина зателефонувала за номером, вказаним у повідомленні. Під час розмови з оператором їй повідомили, що потрібно наперед сплатити 50 відсотків вартості проїзду, а решту суми вже доплатити водієві.

Дівчина перерахувала за два квитки 8 тисяч гривень на банківську картку «перевізника». Проте після отримання грошей зв’язок з ними зник. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи афериста.

Поліцейські радять жителям області бути пильними та не переховувати гроші наперед невідомим. Краще обирати перевізника, послугами якого користувалися ваші друзі чи знайомі. Не шукайте найдешевші варіанти, надавайте перевагу компаніям, які офіційно зареєстровані і надають послуги з пасажирських перевезень. Купуйте квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень приватними авто незнайомими особами наполягайте на оплаті готівкою чи на картку в момент відправлення, не перераховуйте їм кошти авансом.