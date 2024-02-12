Міграційна служба Тернопільщини співпрацює з Центрами надання адміністративних послуг

На Тернопіллі 10 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) надають паспортні адміністративні послуги. Торік ще 7 закупили обладнання для прийому заяв на оформлення паспортних документів. З метою налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування УДМС у Тернопільській області підписано угоди з Борсуківською ТГ, Козлівською ТГ, Золотопотіцькою селищною радою, Півдволочиською селищною радою, Коропецькою селищною радою, де ЦНАПи в перспективі планують надавати послуги ДМС.

Нагадаємо, співпраця міграційної служби з ЦНАПами відбувається у форматі фронт/бек офіс. Адміністратори ЦНАПів приймають заяви на оформлення документів та видають громадянам готові паспорти, тобто є фронт-офісом. Підрозділи міграційної служби у даній співпраці виконують роль бек-офісу: посадові особи міграційної служби розглядають клопотання, здійснюють усі перевірки, приймають рішення про оформлення паспортного документа.

У 2023 році підрозділи міграційної служби Тернопільської області опрацювали 5 246 заяв на оформлення паспорта громадянина України та 9402 — на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які були прийняті адміністраторами ЦНАПів області. Найтісніша співпраця міграційників з ЦНАПом Тернопільської територіальної громади, за минулий рік було надано 2612 адмінпослуги щодо паспортів громадянина України у вигляді ІД картки та 3979 щодо паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Робота УДМС у Тернопільській області спільно з органами місцевого самоврядування направлена на оптимізацію надання адміністративних послуг та покращення їх якості. Працюємо на спільний результат!

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