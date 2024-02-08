Кохання ціною у 86 тисяч гривень: на Теребовлянщині жінка віддала всі заощадження шахраю

Віртуальне знайомство та спілкування у соцмережах із потенційним нареченим з Америки завершилося для 51-річної жінки розчаруванням та втратою грошей. Про те, що стала жертвою шахрая вона зрозуміла через місяць, коли втратила все.

За словами потерпілої, вона ще на початку січня в соцмережах познайомилася із чоловіком, який представився “Johnson Alexandre”. Він розповів, що уродженець США й проходить військову службу за контрактом.

Згодом співрозмовник на деякий час зник, а коли вийшов на зв’язок то розповів, що був у Сирії, потрапив під обстріли та проходить реабілітацію. Чоловік зізнався подрузі в коханні й сказав, що хоче приїхати до неї. Проте перед цим мусить передати їй свої заощадження та цінні речі. Усе повинен привезти кур’єр з організації міжнародних перевезень.

За деякий час до жінки зателефонував невідомий і розповів, що на кордоні із посилкою виникли проблеми. Вона цінна, а тому потрібно сплатити митні податки. Жінка перекинула на невідомий рахунок спочатку 26 тисяч гривень, а наступного дня ще 60 тисяч. Коли кур’єр сказав, що цього недостатньо, то вона вже запідозрила аферу й звернулася за допомогою до поліції.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 ККУ. Триває слідство.