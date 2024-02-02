Понад 8627 біометричних паспортів оформили на Тернопільщини у січні

Протягом першого місяця 2024 року спостерігали підвищення попиту на оформлення біометричних документів. У січні підрозділи міграційної служби Тернопільщини оформили 2985 паспортів громадянина України у формі ID-картки та майже 5642 паспортів для виїзду за кордон.

Найбільше документів оформлено у Тернопільському відділі №1, Кременецькому та Бучацькому відділах УДМС у Тернопільській області.

Аби не марнувати час на очікування, записуйтесь в онлайн чергу ДМС за посиланням https://dmsu.gov.ua/services/online.html

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