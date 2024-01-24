Міграційники Тернопільщини протягом 2023 року отримали 138 звернень громадян та понад 1700 дзвінків на “гарячу лінію”

У 2023 році до Управління ДМС у Тернопільській області надійшло 138 звернень громадян. На пошту надійшло 63 звернення, на електронну скриньку – 79

У порівнянні з 2022 роком письмових звернень надійшло менше.

Удосконалення роботи зі зверненнями громадян постійно перебуває у полі зору керівництва Управління. Не допускається надання неоднозначних, неповних, необґрунтованих відповідей, порушення строків розгляду, установлених законодавством.

На “гарячу лінію” Управління у 2023 році надійшло 1712 дзвінків.

Нагадаємо канали зв’язку з Управлінням ДМС у Тернопільській області:

- адреса для письмових звернень — м.Тернопіль, вул. Текстильна 1б;

- електронна пошта — te@dmsu.gov.ua;

- номер гарячої лінії — (0352) 52-05-20.

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