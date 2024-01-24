У 2023 році до Управління ДМС у Тернопільській області надійшло 138 звернень громадян. На пошту надійшло 63 звернення, на електронну скриньку – 79
У порівнянні з 2022 роком письмових звернень надійшло менше.
Удосконалення роботи зі зверненнями громадян постійно перебуває у полі зору керівництва Управління. Не допускається надання неоднозначних, неповних, необґрунтованих відповідей, порушення строків розгляду, установлених законодавством.
На “гарячу лінію” Управління у 2023 році надійшло 1712 дзвінків.
Нагадаємо канали зв’язку з Управлінням ДМС у Тернопільській області:
- адреса для письмових звернень — м.Тернопіль, вул. Текстильна 1б;
- електронна пошта — te@dmsu.gov.ua;
- номер гарячої лінії — (0352) 52-05-20.
Міграційники Тернопільщини протягом 2023 року отримали 138 звернень громадян та понад 1700 дзвінків на “гарячу лінію”
У 2023 році до Управління ДМС у Тернопільській області надійшло 138 звернень громадян. На пошту надійшло 63 звернення, на електронну скриньку – 79