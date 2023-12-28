У жителя Товстенської громади поліцейські вилучили зброю та боєприпаси

На зберігання двох мисливських рушниць, револьвера Флобера та патронів чоловік не мав дозвільних документів.

Наряд правоохоронців відділення поліції №4 міста Заліщики виїхав на повідомлення про домашнє насильство в одному з сіл Товстенської громади. Під час спілкування з’ясувалося, що кривдник, 1983 року народження, за місцем проживання зберігає заборонені предмети.

У чоловіка було вилучено два предмети схожі на мисливську зброю, предмет схожий на револьвер Флобера та кілька набоїв. Речові докази поліцейські відправили на експертизу.

Відомості за даним фактом внесно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.