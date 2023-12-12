Шахраї поширюють повідомлення про фейкові виплати допомоги від держави

Сподіваючись оформити допомогу від держави, жителька Тернополя втратила майже 3 тисячі гривень. Із заявою про вчинене щодо неї шахрайство жінка звернулася до працівників Тернопільського райуправління поліції.

Як з’ясувалося, в одній із соціальних мереж потерпіла побачила оголошення про виплати. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання коштів від держави.

Жінка виконала всі вказівки, сподіваючись отримати гроші. Натомість перейшла на фішинговий сайт, де ввела конфіденційну інформацію, як наслідок, — з її картки незаконно списали гроші.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в месенджерах, соціальних мережах та SMS. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела. Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.

Попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь про такі шахрайства та наголосіть на правилах безпеки у подібних аферах.