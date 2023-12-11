Слідчі піймали тернополянина, який обікрав товариша

Викрадення банківської картки та крадіжку коштів із неї інкримінують слідчі Тернополя місцевому жителю. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.

13 вересня до районного управління поліції звернувся тернополянин 1959 року народження. Він заявив, що у нього викрали картку і з неї списуються кошти.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що до злочину причетний товариш потерпілого.

Він періодично приходив у гості до нього. Одного дня, коли господар квартири відійшов до іншої кімнати, витягнув з кишені банківську картку і пішов із нею по магазинах. Як правило купував алкоголь та закуску. На усе встиг витратити майже 3 тисячі гривень.

Перевіряють слідчі причетність чоловіка до аналогічних злочинів. Триває слідство.