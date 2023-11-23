Поліцейські встановили причетність жителя Озернянської громади до крадіжки грошей з банківської картки

До співробітників відділення поліції №2 м. Зборів надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що невідома особа викрала з її банківської картки майже 3 тисячі гривень.

Потерпіла пояснила, що не помітила, коли у неї зникла картка. Дізналась, коли почали надходити повідомлення про зняття коштів з рахунку.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що банківською карткою потерпілої скористався раніше судимий 32-річний житель Озернянської громади. Чоловік заходив гості до потерпілої та викрав картку. Гроші, які зняв з чужого рахунку, витратив на власні потреби.

Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до інших правопорушень на території обслуговування.