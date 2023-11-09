9 листопада призупинено надання адміністративних послуг у Підволочиському секторі УДМС у Тернопільській області за адресою вул. Данила Галицького, 112, смт. Підволочиськ.
Найближчим часом роботу підрозділу буде відновлено за новою адресою — вул. Зелена, 4, смт.Підволочиськ.
Про відновлення повноцінної роботи сектору повідомимо додатково, слідкуйте за інформацією.
Тимчасово призупинено надання адміністративних послуг у Підволочиському секторі міграційної служби
9 листопада призупинено надання адміністративних послуг у Підволочиському секторі УДМС у Тернопільській області за адресою вул. Данила Галицького, 112, смт. Підволочиськ.