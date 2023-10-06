Правоохоронці попереджають: не проводьте жодних операцій з банківськими картками за вказівками телефонних незнайомців

Як встановили поліцейські, до потерпілого зателефонували нібито з банку та почали розповідати про якісь проблеми з карткою. Потім попросили його виконати деякі операції в телефонному режимі та натиснути відповідні цифри на мобільному. Чоловік виконав усі вказівки. У результаті з його картки незаконно списали майже 13 тисяч гривень.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства. Правоохоронці нагадують, що працівники фінустанов ніколи не проводять жодних операцій з картками в телефонному режимі. Краще особисто піти у банк. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Не перераховуйте гроші на невідомі номери або рахунки та не натискайте жодні цифри на телефоні за вказівками невідомих.