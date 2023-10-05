У вересні поліцейські виявили 36 водіїв таксі, які працювали під час комендантської години без спеціальних перепусток

Поліцейські звертаються до громадян не забувати, що на території області з 00:00 до 5:00 діє комендантська. У цей період заборонено перебувати на вулицях без нагальної потреби та спеціальних перепусток, виданих комендатурою Тернопільської обласної військової адміністрації.

Під час комендантської години в обласному центрі працюють мобільні поліцейські групи. Їхні завдання – забезпечення правопорядку, дорожнього руху, виявлення та вилучення з незаконного обігу заборонених предметів та речовин, а також контроль за дотриманням комендантської години.

Особлива увага щодо водіїв, котрі здійснюють пасажирські перевезення. Вони повинні також мати спеціальні перепустки. У вересні поліцейські виявили 36 водіїв таксі, які працювали під час комендантської години без належно оформлених дозволів. Матеріали щодо перевізників-порушників направлено у Державну службу України з безпеки на транспорті.

За систематичні порушення правоохоронці склали адміністративні протоколи на 7 водіїв таксі за частиною 1 статті 164 КУПАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Працівники підприємств, які працюють у нічний період, теж повинні окрім документів мати спеціальні перепустки Такі заходи безпеки спрямовані на безпеку жителів краю.

Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги: почули сирену – переходьте в укриття.