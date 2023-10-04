Шахраї підлаштовуються під ситуацію та сезонність, а тому будьте уважними!

Портативні зарядні станції, генератори, павербанки та інші технічні засоби, які можуть стати у пригоді під час вимкнення електроенергії, почали мати попит як серед продавців, так і покупців.

Цим стали користатися шахраї. На гачок афериста потрапив чоловік, який скористався послугами одного із сайтів. Він на цьому ресурсі знайшов портативну зарядну станцію ціною нижчою, ніж на інших сайтах, та вирішив придбати її.

Спілкувався про покупку через чат-бот. Основна умова покупки – це відправлення товару лише після повної оплати.

Житель села Острів ще 24 вересня перерахував на карку 9232 гривні, але товару до тепер так й не тримав.

Із заявою він звернувся до поліції. Правоохоронці просять бути уважними й розраховуватися з покупки лише після їх отримання.

Триває слідство.