Тернопільські поліцейські отримали відзнаки з нагоди Дня захисників і захисниць України

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив відзнаки, подяки та спеціальні звання працівникам служб та підрозділів поліції Тернопільщини за вагомі результати службової діяльності.

Серед нагороджених – 23 працівників поліції, зокрема і спецпризначенці, які несуть службу в зоні бойових дій.

Сергій Зюбаненко подякував поліцейським за сумлінне виконання службових обов’язків, мужність та відвагу.

«Я вдячний кожному з вас за професіоналізм, вірність Присязі. Вдячний нашим бійцям, які з перших днів війни разом із військовослужбовцями, виборюють нашу незалежність. Робота кожного з вас є надзвичайно важливою та цінною, адже спільними зусиллями наближаємо нашу Перемогу».